В Самарской области пьяный ревнивец стрелял в цыганский дом

Сотрудники правоохранительных органов установили, что после конфликта супруга подозреваемого ушла в дом соседей. Мужчина пытался найти жену, начал стрелять в воздух и по чужим воротам. К счастью, обошлось без пострадавших. По данному факту завели уголовное дело, местного жителя взяли под стражу.