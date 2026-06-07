«Хотел передать лично»: Стало известно, зачем житель Оренбуржья рвался к Паслеру

42-летний Серик Таспаков 1 мая пришёл на праздник в Екатеринбурге, увидел Паслера и бросился к нему, но был остановлен охраной — в ответ он нецензурно выругался, за что получил протокол о хулиганстве. 2 мая суд арестовал его на 14 суток, а 5 мая он обжаловал решение и вышел на свободу. Никто не пострадал, мужчина признал вину.