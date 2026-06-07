На юге Волгограда впервые запустили переехавшее из ЦПКиО колесо обозрения

Отметим, колесо обозрения переехало в Красноармейский район из Центрального парка культуры и отдыха. Открытие аттракциона должно состояться уже этим летом. По словам администрации зоны отдыха, место для установки сооружения было выбрано таким образом, чтобы гости смогли увидеть самые живописные места района, в том числе Волго-Донской канал, Волгу и благоустроенный бульвар.