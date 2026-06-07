Полиция выясняет детали массовой драки, произошедшей в центре Ростова

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства массовой потасовки в центре Ростова-на-Дону. В донской столице полицейские разыскивают участников уличного конфликта, произошедшего возле здания бывшей табачной фабрики.
По данным очевидцев, массовая драка случилась в утренние часы субботы, 6 июня, в Кировском районе. Свидетели успели заснять инцидент на камеры смартфонов и опубликовать кадры в интернете. На видеозаписи заметно, что изначально в рукопашную сошлись двое парней, но буквально через несколько секунд к ним подоспела подмога из примерно шести человек. Местные жители отмечают, что подобные уличные разборки в данной локации происходят регулярно.
К моменту прибытия наряда полиции все участники драки уже скрылись с места происшествия.
В региональном главке МВД прокомментировали ситуацию: стражи порядка инициировали проверку по данному факту. По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.