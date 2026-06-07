При столкновении лодки и теплохода в Удмуртии погиб человек

Ранее KP.RU писал, что в Сарапульском районе Удмуртии около села Мазунино столкнулись автомобили Kia Rio и Ford Focus, в результате чего погибли пять человек, включая двоих детей. Еще пять человек (один из них ребенок) пострадали и госпитализированы с травмами разной степени тяжести.