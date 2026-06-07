Бастрыкину доложат о пенсионерке из Богдановича, которая умерла после избиения

Глава СКР потребовал доклад по делу о покушении на убийство пенсионерки из Богдановича. Как ранее сообщали в соцмедиа, женщину избили в собственном доме, а спустя несколько дней она скончалась. Известно, что потерпевшая была ветераном труда.