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Бастрыкину доложат о пенсионерке из Богдановича, которая умерла после избиения

Глава СКР взял под контроль дело о покушении на убийство ветерана труда в Богдановиче.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР потребовал доклад по делу о покушении на убийство пенсионерки из Богдановича. Как ранее сообщали в соцмедиа, женщину избили в собственном доме, а спустя несколько дней она скончалась. Известно, что потерпевшая была ветераном труда.

К Александру Бастрыкину обратились родственники женщины, которые считают, что расследование уголовного дела неоднократно затягивалось.

— Сообщается о несогласии с ходом расследования обстоятельств причинения женщине телесных повреждений, а также с результатами проведенных судебно-медицинских экспертиз, — отметили в СК России.

В СУ СК по Свердловской области заведено уголовное дело по покушению на убийство (3ч. 30 ст, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также СК подал ходатайство в прокуратуру, чтобы забрать дело из МВД в собственное производство.