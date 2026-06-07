Ночная рыбалка закончилась смертью: лодка врезалась в теплоход на Каме

По данным МЧС, ЧП произошло около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. Предварительно, две лодки вышли на реку для рыбалки в тёмное время суток. В какой-то момент один из судоводителей, пересекая судовой ход, не заметил идущий теплоход.
Столкновение произошло левым бортом лодки по носовой части грузового судна. Спасти мужчину не удалось.
Причины и все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следственные органы. В МЧС напомнили, что маломерным судам запрещено двигаться по судовому ходу и останавливаться на нём, а выход на воду ночью требует особой осторожности.
А 19 мая катер с туристами опрокинулся на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту было 18 человек, для которых был организован тур по акватории озера. По предварительным данным, судно перевернулось после резкого манёвра и начало тонуть, погибли 5 человек. Позже владельца катера арестовали, судоводителя отправили под домашний арест.
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