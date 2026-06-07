Ночная рыбалка закончилась смертью: лодка врезалась в теплоход на Каме

А 19 мая катер с туристами опрокинулся на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту было 18 человек, для которых был организован тур по акватории озера. По предварительным данным, судно перевернулось после резкого манёвра и начало тонуть, погибли 5 человек. Позже владельца катера арестовали, судоводителя отправили под домашний арест.