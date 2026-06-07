Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске неизвестные стреляли из окна дома по людям

Правоохранителям предстоит выяснить, откуда именно велась стрельба, кто мог быть причастен к инциденту и были ли пострадавшие.

В Хабаровске полиция проверяет сообщение о стрельбе из окна многоэтажки в Индустриальном районе. Инцидент, по предварительным данным, произошёл на улице Краснореченской, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Информация появилась в социальных сетях и попала в поле зрения сотрудников полиции во время мониторинга. В публикации говорилось, что неизвестные могли стрелять из пневматического оружия в сторону людей.

Сейчас обстоятельства устанавливает отдел полиции № 2 УМВД России по Хабаровску. Правоохранителям предстоит выяснить, откуда именно велась стрельба, кто мог быть причастен к инциденту и были ли пострадавшие.

По итогам проверки полиция примет процессуальное решение. В подобных случаях многое зависит от того, подтвердится ли сам факт стрельбы, какое оружие использовали и создавала ли ситуация реальную угрозу для окружающих.