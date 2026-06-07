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Мужчина погиб при столкновении лодки с теплоходом на Каме

38-летний мужчина погиб в результате столкновения лодки с теплоходом на реке Каме в Удмуртии. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Андрей Машкин.

38-летний мужчина погиб в результате столкновения лодки с теплоходом на реке Каме в Удмуртии. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Андрей Машкин.

По данным ведомства, в темное время суток на акваторию реки вышли два маломерных судна. Водитель одного из них при пересечении судового хода не заметил приближающийся теплоход, после чего произошло столкновение.

В канале МЧС в МАКС уточнили, что погибший отправился на реку для рыбалки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер и волгоградский застройщик Александр Назаров пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. Менеджера нашли мертвым.

Кроме того, рафтинговая лодка, на борту которой находились ребенок и несколько взрослых, перевернулась в Иркутске. Инцидент произошел в акватории реки Ангары. Очевидцы успели вытащить из воды троих, одного из них пытались привести в чувство, но безуспешно.

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