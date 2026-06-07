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В Удмуртии ночная рыбалка закончилась столкновением лодки с теплоходом, один человек погиб

На реке Кама в Удмуртии столкнулись моторная лодка и самоходный грузовой теплоход.

На реке Кама в Удмуртии столкнулись моторная лодка и самоходный грузовой теплоход. Трагедия произошла около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. В результате удара погиб 38-летний водитель лодки.

По предварительным данным, оба судна вышли на акваторию для рыбалки. Мужчина за рулём моторки не заметил идущий по реке теплоход. Лодка ударилась о судно левым бортом в носовую часть.

Спасатели прибыли на место происшествия, но помочь погибшему уже не смогли. Теплоход серьёзных повреждений не получил.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИМС и следственные органы. По факту произошедшего проводится проверка.