В Удмуртии ночная рыбалка закончилась столкновением лодки с теплоходом, один человек погиб

На реке Кама в Удмуртии столкнулись моторная лодка и самоходный грузовой теплоход. Трагедия произошла около двух часов ночи 7 июня в Каракулинском районе. В результате удара погиб 38-летний водитель лодки.
По предварительным данным, оба судна вышли на акваторию для рыбалки. Мужчина за рулём моторки не заметил идущий по реке теплоход. Лодка ударилась о судно левым бортом в носовую часть.
Спасатели прибыли на место происшествия, но помочь погибшему уже не смогли. Теплоход серьёзных повреждений не получил.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИМС и следственные органы. По факту произошедшего проводится проверка.