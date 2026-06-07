Сын Усольцевой рассказал, что думает об ограничениях на месте поиска

Напомним, семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала 28 сентября 2025 года неподалёку от поселка Кутурчин. Они отправились в туристический поход по маршруту к горе Буратинка. 2 октября МВД по Красноярскому краю официально сообщило об исчезновении людей. Активная фаза поисков тогда завершилась 12 октября.