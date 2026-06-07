Сын Усольцевой рассказал, что думает об ограничениях на месте поиска

В Красноярском крае с 4 июня возобновились масштабные поиски семьи Усольцевых, которая исчезла ещё в конце сентября 2025 года. На месте проведения работ установлен контрольно-пропускной пункт. Даниил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой, назвал это решение хорошим, пишет РИА Новости.
По информации следствия, в операции задействованы только опытные специалисты — всего около 80 человек. Доступ на территорию для всех посторонних закрыт благодаря блокпосту.
Сам Баталов в беседе с журналистами объяснил, что ограждение выставлено в первую очередь для того, чтобы отсечь представителей СМИ и неорганизованных добровольцев. Поэтому, по его словам, установка блокпоста — правильный шаг.
Напомним, семья из двух взрослых и пятилетней девочки пропала 28 сентября 2025 года неподалёку от поселка Кутурчин. Они отправились в туристический поход по маршруту к горе Буратинка. 2 октября МВД по Красноярскому краю официально сообщило об исчезновении людей. Активная фаза поисков тогда завершилась 12 октября.
Криминалист назвал страну, где могут скрываться пропавшие Усольцевы.
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