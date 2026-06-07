Тольяттинец устроил массовое ДТП во дворе жилого дома

Как уточнили в Госавтоинспекции, в жилой зоне 32-летний водитель Kia Cerato двигался со стороны ул. Ленина в направлении ул. Александра Кудашева. Во дворе дома № 37 по ул. Калмыцкой он не выбрал безопасную скорость и наехал на припаркованный Volkswagen Polo, в котором находился 30-летний водитель.