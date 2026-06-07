В Якутии возбудили дело после гибели трёхлетнего мальчика в реке

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели трёхлетнего ребёнка», — информирует следком.
По данным следствия, 6 июня мальчик самостоятельно покинул территорию частного дома в селе Арылах и направился к реке Малая Ботуобуя. Возле воды он упал в реку и погиб.
Тело ребёнка обнаружили во время поисково-спасательных мероприятий. Перед этим мать пыталась найти сына самостоятельно, а затем обратилась в правоохранительные органы. Сейчас назначены экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
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