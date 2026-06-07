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В Якутии возбудили дело после гибели трёхлетнего мальчика в реке

В Мирнинском районе Якутии следователи возбудили уголовное дело после гибели трёхлетнего мальчика, который упал в реку и утонул. Ребёнок в момент трагедии находился без присмотра взрослых.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели трёхлетнего ребёнка», — информирует следком.

По данным следствия, 6 июня мальчик самостоятельно покинул территорию частного дома в селе Арылах и направился к реке Малая Ботуобуя. Возле воды он упал в реку и погиб.

Тело ребёнка обнаружили во время поисково-спасательных мероприятий. Перед этим мать пыталась найти сына самостоятельно, а затем обратилась в правоохранительные органы. Сейчас назначены экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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