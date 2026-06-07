В Якутии возбудили дело после гибели трёхлетнего мальчика в реке

Тело ребёнка обнаружили во время поисково-спасательных мероприятий. Перед этим мать пыталась найти сына самостоятельно, а затем обратилась в правоохранительные органы. Сейчас назначены экспертизы, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.