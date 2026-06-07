Мужчина без прав опрокинулся на мотоцикле под Туринском

Дорожная авария с участием мотоциклиста произошла ранним утром 7 июня на улице Молодежная в деревне Фирсово Туринского района. Как установили сотрудники ГИБДД, 33-летний водитель мотоцикла «Эндуро», не имеющий прав, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение моста через реку Чукреевка, после чего опрокинулся.