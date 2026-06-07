Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина без прав опрокинулся на мотоцикле под Туринском

33-летнего водителя госпитализировали с серьезными травмами.

Источник: Аргументы и факты

Дорожная авария с участием мотоциклиста произошла ранним утром 7 июня на улице Молодежная в деревне Фирсово Туринского района. Как установили сотрудники ГИБДД, 33-летний водитель мотоцикла «Эндуро», не имеющий прав, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение моста через реку Чукреевка, после чего опрокинулся.

Водитель находился без мотошлема и получил травмы головы и руки, его на машине скорой помощи доставили в приемное отделение Туринской ЦРБ.

В отношении мужчины возбуждено административное производство за управление мотоциклом без мотошлема, решается вопрос о возбуждении производства за вождение без прав.