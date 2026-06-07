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Водитель устроил ДТП и сбежал в Нижнем Новгороде

В результате столкновения двух иномарок на улице Краснодонцев пострадал 30-летний пассажир, виновника ищут.

Утром 6 июня на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, авария случилась в 7:10 возле дома № 1. Неустановленный водитель автомобиля Volkswagen выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Nissan.

После удара виновник аварии бросил машину и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадал пассажир немецкой иномарки — мужчина 1996 года рождения. С телесными повреждениями бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут поиск беглого водителя.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с лосем в Нижегородской области.