Водитель устроил ДТП и сбежал в Нижнем Новгороде

После удара виновник аварии бросил машину и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадал пассажир немецкой иномарки — мужчина 1996 года рождения. С телесными повреждениями бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут поиск беглого водителя.