Минчанка пошла на прием к главе МВД из-за инцидента на дороге, но получила уголовное дело

В вечернее время минчанка, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, вместе с сыном ехала по улице Тимирязева на концерт в центр города. Авто догнала машина ГАИ с включенными проблесковыми маячками. Один из инспекторов попросил женщину остановиться в первой полосе из-за превышения разрешенной скорости на 25 километров в час.
Жительница Минска проследовала в служебный автомобиль, начала спорить с инспекторами и требовала предъявить доказательства нарушения, допущенного ею. Сотрудники показали ее авто на экране портативного измерителя скорости с функцией видеофиксации. Однако, после проверки по базам выяснилось, что автомобиль Mazda не имел допуска к участию в дорожном движении.
Но минчанка отрицала факт превышения скорости. Она настаивала на некорректной работе прибора. Женщина попросила сотрудников ГАИ не составлять на нее протокол и не портить настроение ей и ее сыну перед концертом.
Инспекторы пояснили: если жительница Минска согласится с нарушением, то ей вынесут постановление на месте и через систему ЕРИП она должна будет заплатить штраф в размере одной базовой (на тот момент она составляла 40 рублей). Если же она откажется, то материалы для рассмотрения передадут начальнику ГАИ по месту ее жительства, и штраф составит от одной до трех базовых величин.
Женщина заявила про срочный звонок и собиралась покинуть салон служебного автомобиля. Ее предупредили про начало административного процесса, а это значит, что покинуть салон авто нельзя и в случае неповиновения в отношении нее будет применена физическая сила и спецсредства.
Но минчанка все равно открыла дверь и пошла в сторону своего автомобиля, попросив не запугивать ее. Она позвонила в милицию и сказала, что инспекторы ГАИ грубо с ней разговаривают, незаконно применяют физическую силу. Инспекторы, осознав назревание конфликта, обо всем доложили своему руководство, которое приехало на место.
Начальник объяснил минчанке необходимость выполнять законные требования сотрудников милиции при исполнении, попросил пройти в служебное авто для составления документов. Однако женщина снова не подчинилась. По этой причине ее задержали и доставили в Центральное РУВД.
В здании районного управления ГАИ в отношении женщины составили протокол, но подписать его она отказалась. Минчанка, желая отомстить инспекторам, пошла на прием к министру внутренних дел. Кроме того, она написала заявление, что сотрудники ГАИ вымогали у нее взятку в размере 40 рублей. Предупреждение об ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления ее не остановило.
Проведенная проверка показала, что изложенные жительницей Минска данные не соответствуют действительности. В отношении нее завели уголовное дело по части 1 статьи 400 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается штраф, или арест до трех месяцев, или ограничение свободы до трех лет, или же лишение свободы до трех лет.