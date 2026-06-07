Минчанка пошла на прием к главе МВД из-за инцидента на дороге, но получила уголовное дело

Инспекторы пояснили: если жительница Минска согласится с нарушением, то ей вынесут постановление на месте и через систему ЕРИП она должна будет заплатить штраф в размере одной базовой (на тот момент она составляла 40 рублей). Если же она откажется, то материалы для рассмотрения передадут начальнику ГАИ по месту ее жительства, и штраф составит от одной до трех базовых величин.