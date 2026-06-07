Чонгарский мост поврежден — движение перекрыто

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП “Джанкой” временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП “Армянск” и АПП “Перекоп”, — написал он в МАКС.
По его информации, профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.
Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа 2023 года проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, уже был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.