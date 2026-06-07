В Удмуртии мужчина погиб при столкновении моторной лодки и теплохода

«На реке Кама Каракулинского района произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что два маломерных судна в темное время суток вышли в акваторию Камы для рыбалки, сообщает ведомство.
«В какой-то момент водитель одного из них, пересекая судовой ход, не заметил идущий по реке самоходный грузовой теплоход — произошло столкновение левым бортом по носовой части. К сожалению, 38-летний судоводитель погиб», — приводятся слова начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС Удмуртии Андрея Машкина.