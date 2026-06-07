Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Удмуртии мужчина погиб при столкновении моторной лодки и теплохода

УФА, 7 июн — РИА Новости. Мужчина погиб при столкновении моторной лодки и самоходного грузового теплохода на реке Кама в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону.

Источник: © РИА Новости

«На реке Кама Каракулинского района произошло столкновение моторной лодки и самоходного грузового теплохода. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что два маломерных судна в темное время суток вышли в акваторию Камы для рыбалки, сообщает ведомство.

«В какой-то момент водитель одного из них, пересекая судовой ход, не заметил идущий по реке самоходный грузовой теплоход — произошло столкновение левым бортом по носовой части. К сожалению, 38-летний судоводитель погиб», — приводятся слова начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС Удмуртии Андрея Машкина.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше