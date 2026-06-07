Жителю Красноярска, который прописал в квартире 24 иностранца, грозит срок

В Красноярске 38-летний горожанин прописал в своей квартире на улице Щорса 24 иностранца и получил с каждого по 500 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Мужчина предоставил в МФЦ документы с октября по декабрь 2025 года. Фактически жилплощадь он никому не предоставлял. Этот факт выявил участковый во время проверки достоверности сведений миграционного учета.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ему может грозить до пяти лет колонии.