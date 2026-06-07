Жителю Красноярска, который прописал в квартире 24 иностранца, грозит срок

В Красноярске 38-летний горожанин прописал в своей квартире на улице Щорса 24 иностранца и получил с каждого по 500 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Мужчина предоставил в МФЦ документы с октября по декабрь 2025 года. Фактически жилплощадь он никому не предоставлял. Этот факт выявил участковый во время проверки достоверности сведений миграционного учета.