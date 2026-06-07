Devil Filler: Москвичка открыла подпольную клинику в Таиланде и колола ботокс прямо на вилле

Ранее в Таиланде пропала 25-летняя девушка из Москвы. Последний раз она выходила на связь после того, как родители перевели ей деньги. Её родные боятся, что девушку могли силой увезти в соседнюю страну и заставить работать в мошенническом колл-центре. Она приехала в Таиланд в конце осени 2025 года и почти полгода пыталась найти работу.