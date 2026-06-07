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ВСУ атаковали мост в районе Чонгара на границе с Крымом

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе Вооруженных сил Украины по мосту в районе поселка Чонгар, расположенного на границе с Крымом.

Источник: Владимир Сальдо/MAX

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП “Джанкой” временно перекрыто», — написал Сальдо в канале на платформе «Макс».

Как уточнил губернатор, проезд автотранспорта в настоящее время организован через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

«Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно», — подчеркнул глава региона.

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