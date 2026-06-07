ВСУ атаковали мост в районе Чонгара на границе с Крымом

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП “Джанкой” временно перекрыто», — написал Сальдо в канале на платформе «Макс».
Как уточнил губернатор, проезд автотранспорта в настоящее время организован через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».
«Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно», — подчеркнул глава региона.
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