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Полиция Таиланда провела операцию под кодовым названием «Москва»

В Таиланде завершилась операция под кодовым названием «Moscow Devil Filler».

В Таиланде завершилась операция под кодовым названием «Moscow Devil Filler». Силовики накрыли подпольную косметологическую клинику, которой управляла 45-летняя россиянка Кристина М. из Москвы. Женщина проживает в Таиланде с 2018 года. Её задержали прямо во время рабочего процесса.

Как сообщает Telegram-канал Baza, задержанную доставили в полицейский участок Тхаланга. Следствие вменяет ей нелегальную косметическую практику, контрабанду препаратов, их продажу и применение незарегистрированных средств. Сама россиянка вину не признаёт.

Оперативные мероприятия проводились при участии местных правоохранительных органов. Обстоятельства дела выясняются. Официальные комментарии от посольства РФ на данный момент не поступали.