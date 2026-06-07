Полиция Таиланда провела операцию под кодовым названием «Москва»

В Таиланде завершилась операция под кодовым названием «Moscow Devil Filler». Силовики накрыли подпольную косметологическую клинику, которой управляла 45-летняя россиянка Кристина М. из Москвы. Женщина проживает в Таиланде с 2018 года. Её задержали прямо во время рабочего процесса.