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ВСУ ударили по мосту на границе с Крымом, движение через АПП «Джанкой» перекрыто

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошедшей ночью ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошедшей ночью ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губрнатора, в целях обеспечения безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановлено. Он уточнил, что сейчас проезд автотранспорта идет через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

— Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Украинская армия 3 июня ударила по пассажирской поезду на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Представители компании «Гранд Сервис Экспресс» позже сообщили, что станция стала технической, и теперь пассажирские поезда «Таврия» проезжают ее без остановки.

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