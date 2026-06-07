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В Екатеринбурге подросток выпрыгнул из трамвая во время движения

В Екатеринбурге подросток выпрыгнул из окна трамвая и попал в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 13-летний подросток решил покинуть трамвай во время движения. Юноша выпрыгнул через форточку и неудачно приземлился. Инцидент произошел 6 июня на пересечении улицы Бакинских Комиссаров и улицы Кировградской.

На записи видно, как трамвай под номером 8 отъезжает от остановки, а в этот момент из окна выпрыгивает школьник. Подростка доставили в ДГКБ № 9. После осмотра врачей парня отпустили домой.

— На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены необходимые процессуальные действия, — отметили в ГАИ.

Сейчас проводится проверка. Материалы уже направили в ПДН, а также в комиссию по делам несовершеннолетних.