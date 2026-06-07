ВСУ повредили мост в российском городе ударом БПЛА

В Херсонской области ночной атакой украинских беспилотников повреждено мостовое полотно в районе населённого пункта Чонгар. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале. В связи с этим движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Херсонской области и Крыма временно перекрыто.
«В целях безопасности движение через АПП “Джанкой” временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП “Армянск” и АПП “Перекоп”. Профильные службы работают на месте», — написал Сальдо.
О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно.
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