Каршеринг насмерть сбил пешехода на КАД в Московском районе

Смертельная авария произошла в ночь на 7 июня на 67-м километре внутреннего кольца — на транспортной развязке рядом с автозаправкой в Московском районе. Неизвестный мужчина пешком пересекал проезжую часть. 18-летний водитель каршеринга поздно заметил пешехода и не успел затормозить.