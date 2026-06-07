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Каршеринг насмерть сбил пешехода на КАД в Московском районе

За рулем находился 18-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб под колесами каршеринга на юге КАД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Смертельная авария произошла в ночь на 7 июня на 67-м километре внутреннего кольца — на транспортной развязке рядом с автозаправкой в Московском районе. Неизвестный мужчина пешком пересекал проезжую часть. 18-летний водитель каршеринга поздно заметил пешехода и не успел затормозить.

— Пешеход погиб на месте от травм, — заключили в полиции.

Неподалеку от места трагедии стоят КамАЗ дорожной службы и знаки с ограничением скорости до 50 километров в час. У машины каршеринга разбит капот.

Личность погибшего пока не установлена. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.