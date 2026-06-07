В Калининграде микроавтобус сбил женщину на электросамокате

В Калининграде в Литовском переулке микроавтобус сбил женщину на электросамокате. О ДТП, которое произошло днем 6 июня, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
За рулем «Форда» находился 56-летний водитель. Жертвой оказался 35-летняя женщина на электросамокате — она пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
В результате ДТП самокатчица получила травмы.
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