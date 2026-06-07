В Самаре водитель, сбивший женщину с ребёнком, пытался сбежать с места ДТП

В Кировском районе Самары произошло очередное ДТП с участием подростка. Об этом сообщает областное управление МВД.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции на месте случившегося, следует, что 6 июня в 20:10 23-летний мужчина, не имеющий прав, тем не менее находился за рулём Lada Priora, да ещё с с незаконной тонировкой. Автомобиль двигался по проспекту Металлургов со стороны улицы Республиканской в направлении Марии Авейде.
Возле дома на Республиканской, 75 молодой водитель не справился с управлением — автомобиль налетел на бордюр, а потом на 36-летнюю женщину и 15-летнего подростка, которые стояли на тротуаре.
Нарушая ПДД и требования закона, водитель бросил машину и скрылся с места происшествия, но вскоре был найден сотрудниками полиции. Пострадавшим пешеходам врачи назначили амбулаторное лечение.