В Самаре водитель, сбивший женщину с ребёнком, пытался сбежать с места ДТП

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции на месте случившегося, следует, что 6 июня в 20:10 23-летний мужчина, не имеющий прав, тем не менее находился за рулём Lada Priora, да ещё с с незаконной тонировкой. Автомобиль двигался по проспекту Металлургов со стороны улицы Республиканской в направлении Марии Авейде.