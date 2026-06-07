Молодому волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за сожжённый дом пенсионера

— В один из дней января 2026 года в гости к 29-летнему жителю станицы Нехаевской пришел его 60-летний приятель, с которым они устроили застолье и распитие спиртного. Через некоторое время гость собрался уходить, однако хозяин уговорил его остаться, так как на улице были плохие погодные условия. Утром следующего дня мужчины основательно поругались друг с другом из-за беспорядка, оставленного визитером в комнате, где он ночевал, — сообщили правоохранители.