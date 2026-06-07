Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Птицефабрика горела в Витебском районе

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали загорание на территории птицефабрики в Витебском районе, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

Информация о возгорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы поступила в МЧС в ночь на воскресенье от работника предприятия.

«По прибытии подразделений МЧС к месту происшествия из-под кровли ангара шел дым. Птиц внутри не было», — уточнили в ведомстве.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате случившегося нет.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте происшествия работало семь единиц техники МЧС.

Ранее возгорание произошло в цеху на заводе в Могилеве. На момент возникновения пожара цех работал, внутри находился один человек — он самостоятельно покинул здание.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше