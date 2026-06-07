Птицефабрика горела в Витебском районе

Информация о возгорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы поступила в МЧС в ночь на воскресенье от работника предприятия.
«По прибытии подразделений МЧС к месту происшествия из-под кровли ангара шел дым. Птиц внутри не было», — уточнили в ведомстве.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате случившегося нет.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На месте происшествия работало семь единиц техники МЧС.
Ранее возгорание произошло в цеху на заводе в Могилеве. На момент возникновения пожара цех работал, внутри находился один человек — он самостоятельно покинул здание.