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В Татарстане подросток погиб при опрокидывании машины в кювет

Подросток погиб при опрокидывании автомобиля в кювет в Агрызском районе Татарстана, пишет ИА «Татар-информ».

Источник: Reuters

По информации республиканской прокуратуры, смертельное ДТП произошло днем 6 июня на дороге Агрыз — Красный Бор вблизи села Иж-Байки. Водитель иномарки превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет. Погибла 13-летняя девочка. В автомобиле находились ещё трое детей. С различными травмами их доставили в больницу.