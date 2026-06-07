В Татарстане подросток погиб при опрокидывании машины в кювет

По информации республиканской прокуратуры, смертельное ДТП произошло днем 6 июня на дороге Агрыз — Красный Бор вблизи села Иж-Байки. Водитель иномарки превысил безопасную скорость и не справился с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет. Погибла 13-летняя девочка. В автомобиле находились ещё трое детей. С различными травмами их доставили в больницу.