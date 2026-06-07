Волгоградцев предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

Россияне, в том числе и волгоградцы стали мишенью мошенников, которые звонят под видом сотрудников ЖКХ и управляющих компаний. Схема начинается с предложения заменить счётчики воды или электричества по льготной цене, а заканчивается требованием сообщить код из СМС.