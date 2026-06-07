Волгоградцев предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

Россияне, в том числе и волгоградцы стали мишенью мошенников, которые звонят под видом сотрудников ЖКХ и управляющих компаний. Схема начинается с предложения заменить счётчики воды или электричества по льготной цене, а заканчивается требованием сообщить код из СМС.
Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, после этого злоумышленники не просто крадут деньги, но и пытаются полностью подчинить человека психологически.
В ведомстве уточнили: для убедительности аферисты могут уведомлять о срочной проверке дымовых датчиков или вентиляции с обязательной оплатой услуги. Ключевой момент — просьба назвать код из сообщения якобы для «обновления базы данных». Правоохранители напоминают, что полученный код открывает мошенникам доступ к аккаунтам и позволяет манипулировать жертвой.
Получив психологический контроль над человеком, они втягивают его в дальнейшую преступную деятельность.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал об обманутой на 6 млн рублей мошенниками матери погибшего на СВО.