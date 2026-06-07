В Екатеринбурге женщина погибла во время пожара

В ночь на 7 июня в Екатеринбурге на улице Расточная, 17/2 произошел пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на шестом этаже и повредило балкон, личные вещи. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
— Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 70 человек, в том числе 15 детей, огнеборцами спасены 4 человека, — отметили в ведомстве.
К сожалению, погибла хозяйка квартиры. Ее тело обнаружили во время тушения пожара.
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