Из Самары после трех приговоров на СВО отправился бывший член правительства

В 2021—2024 годах Майрамукаев организовал преступную группу чиновников, которые похищали в особо крупном размере бюджетные деньги при закупках медицинского оборудования для лечебных учреждений области. Кроме того, на посту замминистра он использовал должностные полномочия, предоставляя бизнесменам незаконные преимущества по заключению государственных контрактов.