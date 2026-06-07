Из Самары после трех приговоров на СВО отправился бывший член правительства

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев выбрал участие в СВО вместо 12 лет колонии. По данным портала «Волга Ньюс», на днях он был направлен в зону боевых действий.
В 2021—2024 годах Майрамукаев организовал преступную группу чиновников, которые похищали в особо крупном размере бюджетные деньги при закупках медицинского оборудования для лечебных учреждений области. Кроме того, на посту замминистра он использовал должностные полномочия, предоставляя бизнесменам незаконные преимущества по заключению государственных контрактов.
Майрамукаеву последовательно вынесли три приговора, последний — 1 апреля 2026 года. После частичного сложения вины ему предстояло отбыть 12 лет в колонии строгого режима, заплатить 15 млн штрафа и лишиться возможности занимать ряд государственных должностей на 6,5 лет.
Вместо этого сам Майрамукаев уже после второго приговора попросил дать ему возможность служить в зоне СВО.