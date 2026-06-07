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Россиянка задержана в Беларуси за аферу с блогерами на миллионы

МВД РФ заявило о задержании в Беларуси россиянки за аферу с блогерами.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила о задержании в Беларуси россиянки за аферу с блогерами на миллионы. Подробности сообщает РИА Новости.

Речь идет про блогера Хатуну Аташян. Как рассказала Ирина Волк, жительница Москвы была задержана в Минске, которая подозревается в мошенничестве с организацией туристических поездок.

— По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей (речь идет про российские рубли, и в долларах по курсу на 7 июня 2026 года это составляет 135 000 долларов), — уточнила пресс-секретарь МВД России.

По имеющейся информации, фигурантка опубликовала у себя в соцсетях и мессенджерах информацию, связанную с организацией турпоездок за рубеж на привлекательных условиях. Клиентами задержанной были в основном российские блогеры и медийные личности.

— Аферистка сообщала, что проживание для них будет предоставлено по рекламным контрактам или партнерским программам по выгодной стоимости или бесплатно. Оплатить якобы требовалось только путешествие их спутников, — сообщила Волк.

Получив деньги, добавляет официальный представитель МВД России, фигурантка под различными предлогами переносила даты поездок или же переставала выходить на связь. В территориальный отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан.

В отношении женщины было заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России. Фигурантка была доставлена в Москву для проведения следственных действий.

Ранее КГК Беларуси раскрыл крупную аферу с покупкой элитной недвижимости.

Тем временем в Минске родители привезли дочь в милицию после переписки в интернете.

Кроме того, экс-директор мясокомбината в Брестской области сел в тюрьму на пять лет.

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