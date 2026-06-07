Россиянка задержана в Беларуси за аферу с блогерами на миллионы

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила о задержании в Беларуси россиянки за аферу с блогерами на миллионы. Подробности сообщает РИА Новости.
Речь идет про блогера Хатуну Аташян. Как рассказала Ирина Волк, жительница Москвы была задержана в Минске, которая подозревается в мошенничестве с организацией туристических поездок.
— По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей (речь идет про российские рубли, и в долларах по курсу на 7 июня 2026 года это составляет 135 000 долларов), — уточнила пресс-секретарь МВД России.
По имеющейся информации, фигурантка опубликовала у себя в соцсетях и мессенджерах информацию, связанную с организацией турпоездок за рубеж на привлекательных условиях. Клиентами задержанной были в основном российские блогеры и медийные личности.
— Аферистка сообщала, что проживание для них будет предоставлено по рекламным контрактам или партнерским программам по выгодной стоимости или бесплатно. Оплатить якобы требовалось только путешествие их спутников, — сообщила Волк.
Получив деньги, добавляет официальный представитель МВД России, фигурантка под различными предлогами переносила даты поездок или же переставала выходить на связь. В территориальный отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан.
В отношении женщины было заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России. Фигурантка была доставлена в Москву для проведения следственных действий.
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