Смертельное ДТП на автодороге в Городецком районе: машина врезалась в дерево

Авария произошла 7 июня, в воскресенье, в 03:45 утра на 31-м километре дороги Линда — Городец — Заволжье. По предварительным данным, 36-летний водитель не выдержал безопасную скорость движения и съехал с дороги, врезавшись в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.