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Смертельное ДТП на автодороге в Городецком районе: машина врезалась в дерево

Автоавария произошла около четырех часов утра.

В Городецком районе Нижегородской области в результате ДТП погиб водитель «Лады Гранты», ещё один человек госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 7 июня, в воскресенье, в 03:45 утра на 31-м километре дороги Линда — Городец — Заволжье. По предварительным данным, 36-летний водитель не выдержал безопасную скорость движения и съехал с дороги, врезавшись в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

34-летний пассажир автомобиля был доставлен в Центральную районную больницу города Балахна. Состояние пострадавшего уточняется.

Ранее сообщалось, что ВАЗ врезался в дерево в Уренском округе: водитель погиб.