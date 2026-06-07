Смертельное ДТП на автодороге в Городецком районе: машина врезалась в дерево

В Городецком районе Нижегородской области в результате ДТП погиб водитель «Лады Гранты», ещё один человек госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла 7 июня, в воскресенье, в 03:45 утра на 31-м километре дороги Линда — Городец — Заволжье. По предварительным данным, 36-летний водитель не выдержал безопасную скорость движения и съехал с дороги, врезавшись в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.
34-летний пассажир автомобиля был доставлен в Центральную районную больницу города Балахна. Состояние пострадавшего уточняется.
Ранее сообщалось, что ВАЗ врезался в дерево в Уренском округе: водитель погиб.