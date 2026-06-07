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В Беларуси иностранец может сесть на 10 лет из-за сигарет, которые нашла таможня

Таможня заявила о задержании гражданина Португалии, на которого среагировала собака.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси иностранец может сесть на 10 лет из-за сигарет, которые нашла таможня. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.

Иностранец ехал на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Брест», расположенный на границе Беларуси с Польшей. Для пересечения границы 37-летний гражданин Португалии выбрал зеленый коридор. Он заявил про отсутствие запрещенных или же ограниченных для перемещения товаров.

«Служебная собака указала на иностранца в зале таможенного оформления», — отметили в ГТК.

Но и после этого мужчина на вопрос сотрудника таможни про наличие запрещенных веществ ответил отрицательно.

«При досмотре личных вещей мужчины, в рюкзаке и чемодане обнаружены две вскрытые пачки сигарет с веществом подозрительного происхождения», — привели подробности в ведомстве.

По заключению экспертов, из 40 направленных на исследование сигарет, в 22 были обнаружены опасные вещества.

Брестская таможня завела уголовное дело по части 1 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет.