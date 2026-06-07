В Беларуси иностранец может сесть на 10 лет из-за сигарет, которые нашла таможня

Иностранец ехал на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Брест», расположенный на границе Беларуси с Польшей. Для пересечения границы 37-летний гражданин Португалии выбрал зеленый коридор. Он заявил про отсутствие запрещенных или же ограниченных для перемещения товаров.