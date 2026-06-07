В Беларуси иностранец может сесть на 10 лет из-за сигарет, которые нашла таможня. Подробности сообщает Государственный таможенный комитет.
Иностранец ехал на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Брест», расположенный на границе Беларуси с Польшей. Для пересечения границы 37-летний гражданин Португалии выбрал зеленый коридор. Он заявил про отсутствие запрещенных или же ограниченных для перемещения товаров.
«Служебная собака указала на иностранца в зале таможенного оформления», — отметили в ГТК.
Но и после этого мужчина на вопрос сотрудника таможни про наличие запрещенных веществ ответил отрицательно.
«При досмотре личных вещей мужчины, в рюкзаке и чемодане обнаружены две вскрытые пачки сигарет с веществом подозрительного происхождения», — привели подробности в ведомстве.
По заключению экспертов, из 40 направленных на исследование сигарет, в 22 были обнаружены опасные вещества.
Брестская таможня завела уголовное дело по части 1 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается лишение свободы на срок до 10 лет.