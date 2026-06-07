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Водитель «Лады» погиб, врезавшись в дерево, в Городецком округе

Водитель не справился с управлением.

В Городецком округе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

Авария произошла 7 июня в 3:45 на 31-м километре автодороги Линда — Городец — Заволжье. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения, управляя отечественной легковушкой, не выдержал безопасную скорость и не справился с рулевым управлением. В результате автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево.

От полученных травм водитель скончался. Его пассажир — мужчина 1992 года рождения — с различными травмами был доставлен в Центральную районную больницу Балахны.