Водитель «Лады» погиб, врезавшись в дерево, в Городецком округе

Авария произошла 7 июня в 3:45 на 31-м километре автодороги Линда — Городец — Заволжье. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения, управляя отечественной легковушкой, не выдержал безопасную скорость и не справился с рулевым управлением. В результате автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево.