В Челябинске будут судить 26-летнего «дроппера» с поддельным военным билетом

Теперь уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Советский районный суд Челябинска. Полиция напоминает: уголовная ответственность для так называемых дропперов — людей, которые отдают свои банковские карты для незаконных операций, — введена с 5 июля 2025 года. Передача электронного средства платежа из корыстной заинтересованности грозит лишением свободы на срок до трёх лет.