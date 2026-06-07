В Челябинске будут судить 26-летнего «дроппера» с поддельным военным билетом

В Челябинске готовы судить 26-летнего молодого человека, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей и обороте поддельных документов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Противоправную деятельность мужчины выявили и пресекли сотрудники отделения экономической безопасности отдела полиции «Советский». Выяснилось, что челябинец нашёл в интернете предложение о заработке за оформление банковских карт с последующей передачей доступа к счетам третьим лицам. Чтобы получить незаконный доход, он с помощью поддельного военного билета оформил в банке платёжную карту и продал её злоумышленникам.
Теперь уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Советский районный суд Челябинска. Полиция напоминает: уголовная ответственность для так называемых дропперов — людей, которые отдают свои банковские карты для незаконных операций, — введена с 5 июля 2025 года. Передача электронного средства платежа из корыстной заинтересованности грозит лишением свободы на срок до трёх лет.