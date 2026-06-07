Спасатели потушили шесть возгораний за сутки

По данным регионального МЧС, 6 июня спасательные службы Ростовской области отреагировали на 116 экстренных вызовов.
За прошедшие сутки огнеборцы справились с шестью возгораниями техногенного характера, а также работали на местах трёх автомобильных аварий.
Всего к устранению последствий ЧП привлекли 116 сотрудников и 29 единиц спецтехники.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше