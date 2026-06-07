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Спасатели потушили шесть возгораний за сутки

Всего к устранению последствий ЧП привлекли 116 сотрудников.

По данным регионального МЧС, 6 июня спасательные службы Ростовской области отреагировали на 116 экстренных вызовов.

За прошедшие сутки огнеборцы справились с шестью возгораниями техногенного характера, а также работали на местах трёх автомобильных аварий.

Всего к устранению последствий ЧП привлекли 116 сотрудников и 29 единиц спецтехники.

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