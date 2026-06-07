Житель Приморского района чуть не убил соседа в коммуналке

Пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен бригадой скорой помощи около 2:52 из коммунальной квартиры дома 8 корпус 2 по Комендантскому проспекту. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в тот же день около 10:20 задержали в указанной коммунальной квартире 46-летнего неработающего местного жителя.