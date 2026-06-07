В Казани турагент-блогерша обманула 70 клиентов

Обещала райские пляжи, а отправила в ад. В Казани разгорается громкий скандал вокруг туристического агентства «Белка Летяга». По данным пострадавших, владелица компании Елена Макарчук обманула не менее 70 человек. Общий ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей. Люди переводили деньги за путёвки в Турцию, Египет, Китай и на Мальдивы, но в аэропорту выяснялось, что ни билетов, ни броней не существует. Директриса, имевшая более 100 тысяч подписчиков в соцсетях и 11-летний стаж, сейчас скрывается. В полицию поступило уже 17 заявлений — и это только начало. Kazan.aif.ru разбирается в деталях массового обмана.
«Была как член семьи»: как клиенты лишились и денег, и отпуска.
Клиенты, годами доверявшие агенту свои отпуска, теперь не могут вернуть ни денег, ни летних планов. Бывшие сотрудники отрицают свою вину и указывают на Макарчук. А сама владелица в официальном обращении обвинила во всём «мошеннические действия агентов». Кто же на самом деле украл почти 30 миллионов?
Как ранее писал Kazan.aif.ru, схема обмана, судя по десяткам историй, была однотипной. Клиент приходил в агентство по рекомендации друзей (многие доверяли «Белке Летяге» годами). Полностью оплачивал тур за месяц-два до вылета. Получал номер бронирования. А в день отправления выяснялось, что отель не оплачен, билетов нет, а заявка у туроператора существует лишь частично — на сумму в несколько тысяч вместо сотен тысяч.
Одна из пострадавших, Аида, рассказала нам, что в январе перевела Елене Макарчук 320 тысяч рублей за тур в Турцию на двоих. «Мы с мужем никогда не отдыхали за границей, очень мечтали. Елена дала номер брони, мы успокоились. А на прошлой неделе друзья говорят: они сами остались без денег. Мы проверили бронь на сайте оператора — а там оплачено всего 10 тысяч! Остальные 310 тысяч исчезли», — говорит женщина.
Другая семья — Кожевниковы из десяти человек — заплатила 880 тысяч рублей за поездку в Египет. Вылет должен был состояться 17 апреля. За день до этого выяснилось: билетов нет, заявки нет. Агент попросила доплатить ещё 500 тысяч. Отпуск сорван.
Две подруги, решившие отпраздновать день рождения на Мальдивах, перевели около 400 тысяч рублей. В аэропорту Шереметьево их фамилий не оказалось в списках. Елена наскоро отправила их стыковочным рейсом — вместо прямого перелёта добирались трое суток. На месте выяснилось, что номера забронированы, но не оплачены — нужно доплачивать 370 тысяч. Отдых был испорчен полностью.
В чате пострадавших, по данным источников, уже больше 70 человек. Общая сумма ущерба, по их оценкам, достигает 30−40 миллионов рублей. При этом в полицию Казани на момент написания статьи поступило 17 официальных заявлений — но люди продолжают обращаться.
Версия директора: «мошеннические действия агентов» и аудит.
30 мая в соцсетях «Белки Летяги» появилось видеообращение Елены Макарчук. Женщина подтвердила: компания не может выполнить обязательства перед клиентами. Причину она назвала — «мошеннические действия агентов», которые, по её словам, похитили деньги с расчётного счёта.
«В связи с возникшими финансовыми трудностями в результате мошеннических действий агентов мы вынуждены сообщить о невозможности осуществления запланированного путешествия. Мы проводим глубокий аудит, выясняем обстоятельства хищений. Компания в обязательном порядке осуществит полный возврат денежных средств», — заявила Макарчук.
Она предложила клиентам три варианта: полный возврат, перенос тура на более поздние даты или замена на аналогичный тур. Для оформления нужно было прийти в офис на улице Вишневского. Однако уже 3 июня Макарчук сообщила, что офис будет освобождён «в целях минимизации расходов», и выделила для возвратов всего три часа 5 июня.
С тех пор, по словам пострадавших, дозвониться до неё невозможно. Телефон не отвечает. Офис по новому адресу, который она обещала, так и не открылся.
Бывшие сотрудники: «Доступа к деньгам у нас не было».
Версия о «нечестных агентах» вызвала гнев у бывших работников «Белки Летяги». Одна из них, Елизавета Гурьянова, проработавшая в компании больше года, рассказала, как на самом деле были устроены финансы.
«В офисе работали четверо агентов. Никто из нас не имел доступа к расчётному счёту компании. 90% клиентов платили на расчётный счёт — деньги шли мимо нас напрямую Елене. Если кто-то приносил наличные, мы под камерами передавали их Макарчук или оставляли в условленном месте. Она одна распоряжалась всеми средствами», — говорит Елизавета.
По её словам, первые проблемы начались в феврале. Тогда клиенты самой Елены стали жаловаться на задержки. Макарчук объясняла это «клеветой» и даже грозилась подать в суд. К марту обстановка накалилась, и Елизавета приняла решение уволиться.
«Я и сама пострадала: перевела на счёт компании 100 тысяч рублей за тур для своей семьи. Елена внесла только 20% вместо 30%, потом начала юлить. В итоге я потеряла деньги из-за комиссии при аннуляции. Теперь иду в полицию — из соображений справедливости», — добавила она.
Бывшие сотрудники также опубликовали собственное обращение, в котором подчеркнули: «Мы не ожидали такого масштаба. Суммы очень большие — свыше 30 млн рублей. Призываем клиентов не вносить доплаты, не заключать новых договоров и идти в полицию».
Что говорят в МВД и что делать пострадавшим.
В пресс-службе МВД по Татарстану Kazan.aif.ru подтвердили, что заявления на «Белку Летягу» поступают. Несколько дней назад их было 17. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка. Сумма ущерба официально не называется — она будет установлена в ходе процессуальной проверки.
Первое судебное заседание по иску одного из пострадавших назначено на 9 июня. Однако многие опасаются, что Макарчук может скрыться: по имеющимся данным, у неё есть украинский паспорт, она родом из Луганска. В интернете она выставила объявления о продаже мебели, картин и цветов — будто готовится к отъезду.
Юристы советуют пострадавшим:
собрать все документы: договоры, чеки, квитанции, переписку с агентом;
написать заявление в полицию (отдел экономической безопасности);
подать иск в суд о взыскании денег и компенсации морального вреда;
объединяться с другими пострадавшими — коллективные иски эффективнее.
Как не попасть на мошенников: советы «АиФ».
Проверяйте агента через реестр туроператоров (федеральный реестр Минэкономики).
Не переводите полную стоимость до получения подтверждения брони и билетов от туроператора напрямую.
Изучайте реальные отзывы на независимых площадках, а не на сайте агентства. Обращайте внимание на массовые жалобы за короткий срок.
Платите картой — это даст возможность оспорить платеж (чарджбэк).
Сохраняйте все чеки и скриншоты переписки.
Скандал с «Белкой Летягой» — очередное напоминание: даже проверенные годами агентства могут рухнуть в одночасье, оставив сотни семей без отдыха и без денег. Пока правоохранители разбираются, кто на самом деле украл миллионы — сотрудники или сама владелица, — пострадавшие готовятся к суду. И надеются, что справедливость всё-таки восторжествует.