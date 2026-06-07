В Казани турагент-блогерша обманула 70 клиентов

Обещала райские пляжи, а отправила в ад. В Казани разгорается громкий скандал вокруг туристического агентства «Белка Летяга». По данным пострадавших, владелица компании Елена Макарчук обманула не менее 70 человек. Общий ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей. Люди переводили деньги за путёвки в Турцию, Египет, Китай и на Мальдивы, но в аэропорту выяснялось, что ни билетов, ни броней не существует. Директриса, имевшая более 100 тысяч подписчиков в соцсетях и 11-летний стаж, сейчас скрывается. В полицию поступило уже 17 заявлений — и это только начало. Kazan.aif.ru разбирается в деталях массового обмана.