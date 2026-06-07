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В Израиле из-за стрельбы погиб человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июня. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой произошел утром в центральной части Израиля. Как сообщила национальная служба скорой помощи, один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения.

По ее информации, среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Все раненые госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба израильской полиции, инцидент произошел на автозаправочной станции рядом с поселком Кохав-Яир, находящимся у самой линии разграничения с палестинскими территориями Западного берега реки Иордан.

По версии полиции, речь может идти о теракте, стрелявший назван «террористом». Стражи порядка, прибывшие к месту происшествия, нашли автомобиль, предположительно, использовавшийся во время нападения, и нейтрализовали одного из подозреваемых в причастности к стрельбе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сразу после случившегося провел оперативное совещание и следит за ситуацией, сообщили в канцелярии главы правительства. В ее заявлении случившееся квалифицировано как теракт.

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