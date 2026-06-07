В Израиле из-за стрельбы погиб человек

По версии полиции, речь может идти о теракте, стрелявший назван «террористом». Стражи порядка, прибывшие к месту происшествия, нашли автомобиль, предположительно, использовавшийся во время нападения, и нейтрализовали одного из подозреваемых в причастности к стрельбе.