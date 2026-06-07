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В аэропорту Сочи задерживаются более 80 рейсов

В воздушной гавани курорта снова ввели временные ограничения на прием и вылет судов: по данным онлайн-табло на 12.50 сегодня днем, 7 июня, в аэропорту на вылет задерживаются 31 рейс, на прилет — 54 рейса. Часть рейсов вовсе отменены.

Источник: Пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Масштабные сбои в расписании связаны с временными ограничениями работы аэропорта, которые за минувшие двое суток вводились десять раз, так что некоторые пассажиры вынуждены дожидаться регистрации минимум по несколько часов, в некоторых случаях из-за неоднократных переносов рейсов — до суток и более.

С опозданием вылетят самолеты в Москву, Пермь, Омск, Тюмень, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Новосибирск, Нижнекамск, Красноярск, а также в Ереван, Батуми, Анталью и Стамбул.

С отклонением от графика планируется прием судов из Москвы, Минеральных Вод, Ставрополя, Самары, Казани, Тюмени, Омска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Нижневартовска, Барнаула, Екатеринбурга, а также Антальи и Тбилиси.

Вчера вечером по состоянию на 21.15 было отменено 11 рейсов, 29 самолетов ушли на запасные аэродромы. Авиакомпании занимались расселением пассажиров 22-х рейсов.

Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова, обстановка в залах ожидания сохраняется спокойная. В здании поддерживается нормативный температурный режим, особое внимание направлено на санитарное состояние помещений. Также усилены справочно-информационная служба и колл-центр.

«Было установлено 180 дополнительных мест для сидения, а также роздано 150 ковриков для комфортного размещения, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Дополнительно поставили три кулера с питьевой водой. Выделили дополнительное помещение для размещения с детьми старше семи лет. В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов».

Кроме того, сотрудники аэропорта напомнили, что при задержке рейса вода предоставляется после двух часов ожидания, питание — через четыре часа, поэтому важно внимательно слушать аудиобъявления в терминале.