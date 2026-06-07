В аэропорту Сочи задерживаются более 80 рейсов

Масштабные сбои в расписании связаны с временными ограничениями работы аэропорта, которые за минувшие двое суток вводились десять раз, так что некоторые пассажиры вынуждены дожидаться регистрации минимум по несколько часов, в некоторых случаях из-за неоднократных переносов рейсов — до суток и более.