В аэропорту Сочи задерживаются более 80 рейсов

Масштабные сбои в расписании связаны с временными ограничениями работы аэропорта, которые за минувшие двое суток вводились десять раз, так что некоторые пассажиры вынуждены дожидаться регистрации минимум по несколько часов, в некоторых случаях из-за неоднократных переносов рейсов — до суток и более.
С опозданием вылетят самолеты в Москву, Пермь, Омск, Тюмень, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Новосибирск, Нижнекамск, Красноярск, а также в Ереван, Батуми, Анталью и Стамбул.
С отклонением от графика планируется прием судов из Москвы, Минеральных Вод, Ставрополя, Самары, Казани, Тюмени, Омска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Нижневартовска, Барнаула, Екатеринбурга, а также Антальи и Тбилиси.
Вчера вечером по состоянию на 21.15 было отменено 11 рейсов, 29 самолетов ушли на запасные аэродромы. Авиакомпании занимались расселением пассажиров 22-х рейсов.
Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова, обстановка в залах ожидания сохраняется спокойная. В здании поддерживается нормативный температурный режим, особое внимание направлено на санитарное состояние помещений. Также усилены справочно-информационная служба и колл-центр.
«Было установлено 180 дополнительных мест для сидения, а также роздано 150 ковриков для комфортного размещения, — сообщили в пресс-службе аэропорта. — Дополнительно поставили три кулера с питьевой водой. Выделили дополнительное помещение для размещения с детьми старше семи лет. В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов».
Кроме того, сотрудники аэропорта напомнили, что при задержке рейса вода предоставляется после двух часов ожидания, питание — через четыре часа, поэтому важно внимательно слушать аудиобъявления в терминале.