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СМИ сообщили о нашествии на Берлин ядовитых гусениц

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем, стремительно распространяются по немецкой столице, захватывая новые районы Берлина, сообщает издание Bild.

Источник: © РИА Новости

Волоски, которыми покрыты тела гусениц походных дубовых шелкопрядов, содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.

«Годами (в Берлине) наблюдается стремительное распространение опасных походных дубовых шелкопрядов. Впервые резкое увеличение числа пораженных деревьев было зафиксировано в районах (Берлина) Нойкельн и Марцан. С пятницы также закрыта часть парка Герлитцер в Кройцберге», — говорится в публикации издания.

В связи с нашествием шелкопрядов наиболее пострадали округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау, где растет больше дубов, чем в других районах немецкой столицы.

Как указывает Bild, несмотря на постоянную борьбу местных властей с гусеницами, число зараженных деревьев продолжает расти. В 2025 году было зафиксировано более 5 тысяч зараженных дубов в 881 локации в Берлине, и эксперты ожидают, что в 2026 году их число продолжит расти.