Житель Финляндии тайно сходил в Россию и вернулся обратно

Поселок Тохмаярви находится прямо у закрытого международного пункта пропуска «Ниирала — Вяртсиля». Раньше через него можно было уехать из Финляндии в российскую Карелию, но в конце 2023 года пункт закрыли — слишком много беженцев из Африки и Ближнего Востока пыталось пройти через границу именно здесь. Сейчас это место пустует.