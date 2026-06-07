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Житель Финляндии тайно сходил в Россию и вернулся обратно

Однако мужчины в итоге раскрыли и задержали.

Источник: Комсомольская правда

Финские пограничники задержали мужчину, который сходил в Россию и вернулся обратно. «Путешествие» мужчина надеялся сохранить в тайне, пишет Yle.

Все произошло днем 6 июня в районе деревни Вяртсиля в Тохмаярви. Мужчина спокойно перешел границу, прогулялся по российской стороне, а потом развернулся и пошел назад. Там его и поймали. Зачем он это сделал — неизвестно.

— Финская сторона уже сообщила о случившемся российским коллегам, — уточняет издание.

Поселок Тохмаярви находится прямо у закрытого международного пункта пропуска «Ниирала — Вяртсиля». Раньше через него можно было уехать из Финляндии в российскую Карелию, но в конце 2023 года пункт закрыли — слишком много беженцев из Африки и Ближнего Востока пыталось пройти через границу именно здесь. Сейчас это место пустует.