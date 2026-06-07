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Пожар в бане вспыхнул из-за неисправной печи в Нижнем Новгороде

Огонь охватил постройку на улице Краснознаменной в Ленинском районе, для ликвидации возгорания привлекались 18 сотрудников МЧС.

В Ленинском районе Нижнего Новгорода ликвидировали возгорание в частной постройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в бане, расположенной на улице Краснознаменной, поступило спасателям оперативно. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению объекта от ведомства привлекались 4 единицы специальной техники и 18 человек личного состава. Благодарная слаженным действиям огнеборцев, огонь удалось быстро локализовать, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительной версии специалистов, причиной случившегося стало неправильное устройство или техническая неисправность печи. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют пожарные дознаватели. В МЧС напоминают о необходимости регулярно осматривать дымоходы, не перекаливать печи и не оставлять их без присмотра.

Ранее сообщалось, что нижегородские огнеборцы спасли более 200 коров и телят.

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