Пожар в бане вспыхнул из-за неисправной печи в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода ликвидировали возгорание в частной постройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в бане, расположенной на улице Краснознаменной, поступило спасателям оперативно. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К тушению объекта от ведомства привлекались 4 единицы специальной техники и 18 человек личного состава. Благодарная слаженным действиям огнеборцев, огонь удалось быстро локализовать, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
По предварительной версии специалистов, причиной случившегося стало неправильное устройство или техническая неисправность печи. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют пожарные дознаватели. В МЧС напоминают о необходимости регулярно осматривать дымоходы, не перекаливать печи и не оставлять их без присмотра.
Ранее сообщалось, что нижегородские огнеборцы спасли более 200 коров и телят.