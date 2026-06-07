В Челябинске водителя с тонировкой арестовали на двое суток за неповиновение полиции

Экипаж ДПС остановил автомобиль Nissan Fuga. На машине были установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.
Выяснилось, что 23-летний водитель уже попадался за тонировку — его наказывали по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и требовали устранить нарушение. Владелец машины не выполнил требование.
За это на него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. За него предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.
Водитель был доставлен в Центральный районный суд, где ему было вынесено решение в виде административного ареста на двое суток.