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В Челябинске водителя с тонировкой арестовали на двое суток за неповиновение полиции

Все произошло 7 июня у дома № 63 по проспекту Ленина.

Источник: dostup1.ru

Экипаж ДПС остановил автомобиль Nissan Fuga. На машине были установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Выяснилось, что 23-летний водитель уже попадался за тонировку — его наказывали по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и требовали устранить нарушение. Владелец машины не выполнил требование.

За это на него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. За него предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.

Водитель был доставлен в Центральный районный суд, где ему было вынесено решение в виде административного ареста на двое суток.