78-летняя нижегородка поверила ухажёру с сайта знакомств и потеряла деньги

Обратившаяся в полицию пожилая женщина рассказала, что в октябре 2025 года познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Они начали общаться, и спустя некоторое время собеседник сообщил, что потерял телефон, после чего переписка продолжилась в мессенджере с другого номера.