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78-летняя нижегородка поверила ухажёру с сайта знакомств и потеряла деньги

Пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

78-летняя жительница города Шахуньи стала жертвой обмана на сайте знакомств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Обратившаяся в полицию пожилая женщина рассказала, что в октябре 2025 года познакомилась с мужчиной на одном из сайтов знакомств. Они начали общаться, и спустя некоторое время собеседник сообщил, что потерял телефон, после чего переписка продолжилась в мессенджере с другого номера.

За несколько месяцев общения между пенсионеркой и новым знакомым сложились доверительные отношения. В марте 2026 года мужчина заявил женщине, что находится на лечении в больнице, и попросил финансовой помощи — якобы на покупку лекарств и оплату медицинских услуг.

Поверив собеседнику, пожилая нижегородка несколько раз перевела деньги по указанным реквизитам. Однако злоумышленник не остановился и продолжал обращаться к ней с просьбами о переводах под разными предлогами, каждый раз обещая вернуть долг.

В общей сложности жертва совершила 19 транзакций, перечислив своему виртуальному знакомому 220 тысяч рублей. Так и не дождавшись возврата денег и заподозрив обман, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники ОМВД проводят проверку и устанавливают личность мошенника.

Ранее сообщалось, что онлайн-знакомая шантажировала нижегородского первокурсника интимными фото.