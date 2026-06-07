Мотоциклист погиб в ДТП в Гродненском районе, его дочь попала в больницу

Трагедия произошла в субботу около 18:00 на автодороге М-6 Минск — Гродно — граница Польши.
Возле съезда на автодорогу Н — 6038 Гродно — Стародубовая — Одельск водитель мотоцикла Kawasaki столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 36-лений мужчина.
В результате 44-летний водитель мотоцикла погиб на месте, его 17-летняя дочь-пассажир была доставлена в больницу.
По факту ДТП назначена проверка.
В ведомстве напомнили, что чем выше скорость, тем труднее управлять мотоциклом. При движении на мотоцикле в потоке транспорта следует держаться в один ряд в своей полосе.
«Мотоцикл по-прежнему остается техникой, требующей не только теоретических знаний, но и концентрации при управлении, осознанности того, чем управляет водитель, и неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения», — подчеркнули в ГАИ.